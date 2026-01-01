Юні важкоатлетки з Волині перемогли на чемпіонаті України

Збірна команда Волинської області досягла успіху на змаганнях всеукраїнського рівня.

Про це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області.

Так, дівоча збірна команда Волинської області з важкої атлетики з фантастичною перемогою — 1 загальнокомандним місцем на чемпіонаті України U13 у місті Хуст.

"Наші юні спортсменки вкотре довели, що Волинь — серед найсильніших! Сила, характер, витримка, шалена праця та жага до перемоги привели команду до найвищої сходинки п’єдесталу! Окремі слова вдячності та захоплення тренерам, які щодня вкладають душу, знання та серце у розвиток спортсменок. Саме завдяки вашій праці народжуються великі перемоги! Пишаємося кожною спортсменкою та бажаємо ще більше золотих нагород, рекордів і гучних перемог попереду", - йдеться у дописі.

