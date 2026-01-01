В Україну суне похолоданння

До України суне похолодання зі Скандинавії, яке принесе із собою штормовий вітер та дощі з грозами майже в усі регіони. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, оскільки негода затримається в країні до кінця тижня і лише з початком червня поступиться літньому теплу.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У четвер, 28 травня, територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«Залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні», — повідомляє Діденко.

Синоптикиня зазначає, що слідом за холодним фронтом прийде серйозне похолодання. Денна температура повітря в більшості регіонів відчутно впаде і коливатиметься в межах від +15 до +19 градусів вище нуля, і лише в південних областях утримається відносне тепло — близько +20…+23 градусів.

Через те, що важкі холодні повітряні маси сильніше тиснуть на теплі шари атмосфери і стикаються з їхнім опором, у країні суттєво посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів.

У Києві 28 травня очікується потужний північно-західний вітер, можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів опустяться до скромних +15 градусів. Діденко зауважила, що така прохолодна погода триматиметься в Україні аж до кінця тижня, проте вже з перших чисел червня, стабільне тепло знову почне повертатися.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 травня до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура знизиться.

