Як обслуговувати гідростанцію для довговічної роботи





Регулярний контроль рівня та стану масла

Гідравлічне масло – це робоча рідина всієї системи, і її стан безпосередньо визначає ресурс насоса, клапанів і циліндрів. Рівень необхідно перевіряти щодня перед початком роботи за допомогою оглядового скла або щупа. Падіння рівня нижче мінімальної позначки свідчить про витік у системі. Його потрібно негайно виявити та усунути. Не менш важливий візуальний контроль якості масла. Гідравлічна рідина має бути прозорою, без помутніння, піни та сторонніх домішок.



Заміна гідравлічного масла

Терміни заміни масла залежать від інтенсивності роботи обладнання та рекомендацій виробника. Промислова гідростанція



Обслуговування фільтрів

Фільтри – це перша лінія захисту гідравліки від забруднень. Засмічення різко підвищує гідравлічний опір, перевантажує насос і пропускає абразивні частинки до точних вузлів. Стан фільтрів контролюють за індикатором забруднення. При спрацьовуванні сигналу Motorimpex рекомендує провести заміну негайно.



Контроль температури та охолодження

Оптимальна робоча температура гідравлічного масла становить 40-60 °С. Перевищення призводить до окислення, набухання ущільнень і втрати в'язкості рідини. Для контролю температури на гідростанціях встановлюють термометри або термодатчики з сигналізацією.



Перевірка насоса, двигуна та з'єднань

Насос і електродвигун потребують щомісячного огляду. Перевіряють рівень шуму і вібрації. Їхнє збільшення часто свідчить про знос підшипників або розвиток кавітації. Стан муфти між двигуном і насосом оглядають на предмет тріщин і зносу.



Усі різьбові з'єднання, фланці та шланги перевіряють на герметичність. Навіть незначне підтікання масла поступово призводить до забруднення обладнання, втрати гідравлічного тиску і зростання витрат на поповнення системи.



Планове технічне обслуговування

Ефективне технічне обслуговування гідростанції базується на чіткому регламенті. Щоденно перевіряють рівень масла, температуру, тиск і наявність витоків. Щомісяця контролюють стан фільтрів, з'єднань і кріплень. Раз на рік проводять повне технічне обслуговування з промивкою бака, перевіркою клапанів, калібруванням манометрів і заміною зношених ущільнень.

Терміни заміни масла залежать від інтенсивності роботи обладнання та рекомендацій виробника. Промислова гідростанція https://motorimpex.ua/ua/catalog/gidravlicheskie-stantsii з мінеральними маслами потребує заміни кожні 2000-4000 годин роботи, синтетичними – кожні 6000-8000 годин. Для нового обладнання першу заміну проводять раніше – через 500 годин, щоб видалити продукти приробітки елементів.

