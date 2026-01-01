29 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.Сьогодні день народження у колишнього керівника Волинського обласного будинку дитини(на фото). Вітаємо його і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів.29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Іван, Костянтин, Федот, Марія, Фаїна, Феодосія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!29 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська. Є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона постраждала як мучениця 307 року.Також 29 травня Всесвітній день розсіяного склерозу. Це глобальна ініціатива, яка має на меті підвищення обізнаності про розсіяний склероз — хронічне та потенційно виснажливе захворювання, що вражає центральну нервову систему, зокрема мозок та спинний мозок.