На Волині на День селища розіграють порося та причіп дров
30 травня, 23:19
Біля будинку культури в селищі Головне відбудеться святкування Дня селища під гаслом «Квітуй, моє селище, у вільній Україні!».
Святкування відбудуться 31 травня о 12:00, інформує Волинь.UA.
Організатори підготували концертну програму з виступами творчих колективів Центру КДСТ Головненської громади та хореографічного колективу «Хуторянка», а також індивідуальними номерами місцевих виконавців.
Для дітей працюватимуть аквагрим та майданчик із костюмованими казковими персонажами – безкоштовно.
Головною родзинкою свята стане благодійна лотерея: понад 250 виграшних білетів, а серед суперпризів – живе порося та причіп дров.
