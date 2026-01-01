На Волині на День селища розіграють порося та причіп дров





Святкування відбудуться 31 травня о 12:00, інформує



Організатори підготували концертну програму з виступами творчих колективів Центру КДСТ Головненської громади та хореографічного колективу «Хуторянка», а також індивідуальними номерами місцевих виконавців.



Для дітей працюватимуть аквагрим та майданчик із костюмованими казковими персонажами – безкоштовно.



Головною родзинкою свята стане благодійна лотерея: понад 250 виграшних білетів, а серед суперпризів – живе порося та причіп дров.

