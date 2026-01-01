Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Віталій Ткачов

Підтвердилася загибель воїна, уродженця села Самоволя Віталія Юрійовича Ткачова.

Про це офіційно повідомили у Павлівській сільській раді.

Матрос Віталій Ткачов, 1992 року народження, з 10 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Майже п'ять місяців рідні та близькі жили в тривожному очікуванні, надії та молитвах, проте, на жаль, найстрашніша звістка підтвердилася.

Воїн був вірний військовій присязі та мужньо захищав територіальну цілісність України. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області.

Про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також про чин поховання Героя буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

