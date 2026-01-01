Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Віталій Ткачов

Підтвердилася загибель воїна, уродженця села СамоволяПро це офіційно повідомили у Павлівській сільській раді.Матрос Віталій Ткачов, 1992 року народження, з 10 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Майже п'ять місяців рідні та близькі жили в тривожному очікуванні, надії та молитвах, проте, на жаль, найстрашніша звістка підтвердилася.Воїн був вірний військовій присязі та мужньо захищав територіальну цілісність України. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області.Про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також про чин поховання Героя буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.