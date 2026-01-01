Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Віталій Ткачов
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель воїна, уродженця села Самоволя Віталія Юрійовича Ткачова.
Про це офіційно повідомили у Павлівській сільській раді.
Матрос Віталій Ткачов, 1992 року народження, з 10 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Майже п'ять місяців рідні та близькі жили в тривожному очікуванні, надії та молитвах, проте, на жаль, найстрашніша звістка підтвердилася.
Воїн був вірний військовій присязі та мужньо захищав територіальну цілісність України. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області.
Про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також про чин поховання Героя буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це офіційно повідомили у Павлівській сільській раді.
Матрос Віталій Ткачов, 1992 року народження, з 10 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Майже п'ять місяців рідні та близькі жили в тривожному очікуванні, надії та молитвах, проте, на жаль, найстрашніша звістка підтвердилася.
Воїн був вірний військовій присязі та мужньо захищав територіальну цілісність України. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойових завдань у районі міста Мирноград Покровського району Донецької області.
Про дату та час зустрічі траурного кортежу, а також про чин поховання Героя буде повідомлено додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У хлібині «Теремно» знайшли небезпечний сюрприз
Сьогодні, 22:12
Паркування біля Центрального ринку в Луцьку подорожчало
Сьогодні, 21:47
Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Віталій Ткачов
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 2 червня
Сьогодні, 20:00