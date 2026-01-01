Паркування біля Центрального ринку в Луцьку подорожчало

У Луцьку на двох парковках поблизу Старого ринку зросла вартість паркування до 40 грн за годину. Йдеться про майданчики на вулиці Глушець.

Оновлений тариф почав діяти цьогоріч з 1 травня. Попередня вартість становила 30 грн за годину, повідомив у коментарі misto.media директор КП «Автопарксервіс» Олег Бахтай.

Ці ділянки обслуговують підприємці, яких обрали на конкурсах для облаштування та утримання паркомісць. Бахтай каже, що підвищення тарифу пов’язане зі зростанням витрат, зокрема, мінімальної зарплати та вартості електроенергії.

Загалом на більшій ділянці (біля м’ясного відділу) облаштовано 150 місць, з яких 15 — для людей з інвалідністю. На меншій (біля зупинки громадського транспорту) — 47 місць, п’ять із них призначені для людей з інвалідністю.

Також військові та люди зі статусом учасника бойових дій можуть паркуватися безплатно.

