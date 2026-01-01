У хлібині «Теремно» знайшли небезпечний сюрприз

У буханці луцького заводу «Теремно хліб» знайшли металеву гайку.

Про дивну знахідку у соцмережах написала користувачка Марина Ясельська, передає "Конкурент".

Як зауважила жінка, мова йде про хліб «Литовський» від «Теремно».

«Дякую, що зуби залишилися на місці», – обурилася вона.

У коментарях під дописом на зв'язок вийшов виробник і подякував, що жінка повідомила про цей випадок.

Також у «Теремно» пообіцяли розібратися в ситуації та провести перевірку.

