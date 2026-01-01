У хлібині «Теремно» знайшли небезпечний сюрприз





Про дивну знахідку у соцмережах написала користувачка Марина Ясельська, передає



Як зауважила жінка, мова йде про хліб «Литовський» від «Теремно».



«Дякую, що зуби залишилися на місці», – обурилася вона.



У коментарях під дописом на зв'язок вийшов виробник і подякував, що жінка повідомила про цей випадок.



Також у «Теремно» пообіцяли розібратися в ситуації та провести перевірку.

У буханці луцького заводу «Теремно хліб» знайшли металеву гайку.

