У хлібині «Теремно» знайшли небезпечний сюрприз
Сьогодні, 22:12
У буханці луцького заводу «Теремно хліб» знайшли металеву гайку.
Про дивну знахідку у соцмережах написала користувачка Марина Ясельська, передає "Конкурент".
Як зауважила жінка, мова йде про хліб «Литовський» від «Теремно».
«Дякую, що зуби залишилися на місці», – обурилася вона.
У коментарях під дописом на зв'язок вийшов виробник і подякував, що жінка повідомила про цей випадок.
Також у «Теремно» пообіцяли розібратися в ситуації та провести перевірку.
