Волинь активно готується оборонятися на тлі загрози з Білорусі

Роман Романюк заявив, що Волинь активно готується оборонятися на тлі загрози з боку Білорусі. Він нагадав, що 24 лютого 2022 року з білоруської території заходили російські колони, тому весь цей період можна вважати потенційним ризиком. Романюк наголосив, що поки режим Білорусі буде прихильний до РФ, то загроза буде завжди.



Про це ексклюзивно Роман Романюк розповів в ефірі



Підготовка Волині до можливих загроз з Білорусі



"Потрібно бути готовими 24/7, адже розвиток подій може бути дуже несподіваний, дуже непередбачуваний. З іншої сторони — Волинь активно готується, Волинь не лише сьогодні готується, а й всі попередні роки, шляхом побудови різних елементів оборонних", — каже Романюк.



Він припустив, що ворог проводить розвідку та розуміє, що як мінімум на території Волині українці готові докласти максимум зусиль, щоб окупанти не просунулися.



Цей напрямок болотисто-лісистий, що ускладнює плани противника. Романюк нагадав, що це територія Полісся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тимчасово виконувач обовʼязків начальника Волинської облавної військової адміністраціїзаявив, що Волинь активно готується оборонятися на тлі загрози з боку Білорусі. Він нагадав, що 24 лютого 2022 року з білоруської території заходили російські колони, тому весь цей період можна вважати потенційним ризиком. Романюк наголосив, що поки режим Білорусі буде прихильний до РФ, то загроза буде завжди.Про це ексклюзивно Роман Романюк розповів в ефірі Ранок.LIVE "Потрібно бути готовими 24/7, адже розвиток подій може бути дуже несподіваний, дуже непередбачуваний. З іншої сторони — Волинь активно готується, Волинь не лише сьогодні готується, а й всі попередні роки, шляхом побудови різних елементів оборонних", — каже Романюк.Він припустив, що ворог проводить розвідку та розуміє, що як мінімум на території Волині українці готові докласти максимум зусиль, щоб окупанти не просунулися.Цей напрямок болотисто-лісистий, що ускладнює плани противника. Романюк нагадав, що це територія Полісся.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію