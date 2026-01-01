РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.



Про це повідомляє



"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", - зазначив глава держави.



Він наголосив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують цілодобово виконувати свої завдання та готові до відбиття можливих атак.



"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - додав президент.



Водночас Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

