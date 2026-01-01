РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

Російські війська можуть завдати нового масованого удару по Україні найближчим часом. Президент Володимир Зеленський закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують цілодобово виконувати свої завдання та готові до відбиття можливих атак.

"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - додав президент.

Водночас Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

