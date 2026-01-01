2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 2 червня, день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
2 червня 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
2 червня в Україні святкують День працівників місцевої промисловості. Це свято було встановлено згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 року № 726/20021, ураховуючи вагомий внесок працівників місцевої промисловості у розвиток економіки держави. Свято припадає на першу неділю червня.
Також 2 червня День меліоратора в Україні. Ще одне професійне свято, яке припадає на першу неділю червня. Меліорація, що в перекладі з латинської означає "поліпшення", включає в себе комплекс технічних і організаційно-господарських заходів, спрямованих на радикальне поліпшення земель та оздоровлення природного середовища.
А ще 2 червня День очищення водойм. Припадає на першу неділю червня. Святкування Міжнародного дня очищення водойм почалося від 1995 року і має на меті привернути увагу до проблеми забруднення водойм. За сприятливої погоди дайвери та активна молодь з різних міст та країн займаються очищенням водойм та узбережжя, підіймаючи сміття з дна та прибираючи береги.
