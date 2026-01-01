Як знищити ведмедку (капустянку) на городі





Ведмедка, вона ж вовчок звичайний або капустянка є одним із небезпечніших шкідників для рослин. На своєму шляху ці комахи нищать все. За раз самка відкладає до 300 яєць, тому боротися з ними треба постійно.



Капустянка пошкоджує та знищує рис, пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, овес та інші злаки, горох, вику, сочевицю, квасолю, буряки, картоплю, моркву, капусту, кавуни, дині, огірки, гарбузи, цибулю, редиску, баклажани, томати, перець, земляний горіх, соняшник, льон, тютюн, суниці. У розсадниках і молодих садах вона нищить яблуню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик. Оскільки шкідник здатний знищити ваш урожай, щойно ви помітите його появу на ділянці, потрібно одразу вживати заходів.



Розповідаємо про ефективні способи боротьби з ведмедкою, які не шкодять рослинам.



Якщо ви натрапили на капустянки, залийте їх мильним розчином. Можна скористатися не лише милом, а й звичайним пральним порошком. Медведки не люблять мийних засобів, через деякий час вилазять на поверхню ґрунту. Тут їх можна зловити і розчавити.



Можна зробити спеціальні солодкі пастки-приманки. Візьміть скляну банку, краї обмажте варенням, покладіть пару ложок у середину. Закопайте банку в городі так, щоб її краї опинилися на рівні ґрунту. Вночі капустянки поповзуть на запах солодкого, а, потрапивши всередину такої пастки, вже не виберуться назовні.



Приманка з пивом. Можна зробити подібну пастку з пивом, де замість солодкої приманки використовувати пиво. Капустянки люблять свіже пиво. У пляшку з широким горлом налити свіжого пива і закопати її у землю під кутом 45 градусів, щоб верхній край горла був на рівні поверхні ґрунту. Лунку оббризкують водою і прикривають яким-небудь матеріалом і насипають зверху трішечки землі.



З настанням весни ефективно у боротьбі з капустянкою використовувати настій валеріани. В 10 л розчинити 3 столових ложки валеріани. Щотижня після основного поливу рослин під кожен кущ чи дерево виливати по склянці приготованого розчину. Звичайно, 3-4 тижнів вистачає, щоб медведка зникла.



Щоб вберегти картоплю від ведмедки садівники рекомендують перед її посадкою замочити бульби в спеціальному препараті проти ґрунтових шкідників, або пролити грядки розчиненим і настояним курячим послідом у пропорціях 1 кг на 12 л води.



Одним із найцікавіших способів боротьби з ведмедкою є висадка квітів навколо грядок. Посадіть навесні чорнобривці, потім календулу, хризантеми.Аромат квітів відлякуватиме шкідника, коріння виділяють особливі речовини, які не подобаються комахам.

