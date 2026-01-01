Курс валют на 2 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,30 гривні. Змінилися також показники євро — додав 4 копійки. Натомість злотий не змінився.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,30 (+4 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,59 (+4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (±0 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 2 червня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,30 гривні. Змінилися також показники євро — додав 4 копійки. Натомість злотий не змінився.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,30 (+4 коп.)Курс євро1 євро — 51,59 (+4 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,19 (±0 коп.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію