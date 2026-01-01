Ціни на овочі та ягоди в Україні різко впали: що здешевшало найбільше





Про це повідомили аналітики проєкту



Як змінилися ціни на овочі



Згідно з моніторингом експертів, лідером здешевлення став зелений горошок, вартість якого впала з 350–400 до 150–200 гривень за кілограм. Крім того, на гуртових майданчиках фіксують значне зниження вартості інших свіжих овочів.



Зокрема, огірки подешевшали і тепер коштують 40–62 грн/кг, а на помідори ціна просіла менш суттєво — до 100–155 грн/кг. Водночас ціновий діапазон на молоду картоплю змістився до меж 50–90 грн/кг.



Позитивна тенденція торкнулася і молодих овочів борщового набору. Ранній червоний буряк наразі продають по 25–35 грн/кг (проти 38–43 грн/кг минулого тижня), а білокачанну капусту — по 15–18 грн/кг (замість 18–22 грн/кг).



Водночас торішні овочі старого врожаю здебільшого утримують попередні позиції. Зокрема, стара картопля коштує як і раніше — 8–12 грн/кг. Єдиним винятком серед цієї категорії стала морква, яка незначно здорожчала: її вартість зросла з 20–26 до 20–28 грн/кг.



Скільки коштують ягоди



Паралельно з овочами аналітики зазначають спад цін у садовому та ягідному секторах. Сезонне збільшення пропозиції на ринку змусило виробників переглянути цінники.



Суттєве падіння продемонстрували абрикоси, вартість яких знизилася до 100–150 грн/кг. Також у ціні впала полуниця — тепер її продають по 100–200 грн/кг. Крім того, скоригувалися цінники на черешню, яка зараз коштує в межах 200–250 грн/кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні почали стрімко падати гуртові ціни на овочі, ягоди та фрукти. Найбільше здешевшав зелений горошок — його вартість упала майже вдвічі. Також на ринках активно знижуються ціни на ранні огірки, полуницю, абрикоси та молоді овочі для борщу.Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit Згідно з моніторингом експертів, лідером здешевлення став зелений горошок, вартість якого впала з 350–400 до 150–200 гривень за кілограм. Крім того, на гуртових майданчиках фіксують значне зниження вартості інших свіжих овочів.Зокрема, огірки подешевшали і тепер коштують 40–62 грн/кг, а на помідори ціна просіла менш суттєво — до 100–155 грн/кг. Водночас ціновий діапазон на молоду картоплю змістився до меж 50–90 грн/кг.Позитивна тенденція торкнулася і молодих овочів борщового набору. Ранній червоний буряк наразі продають по 25–35 грн/кг (проти 38–43 грн/кг минулого тижня), а білокачанну капусту — по 15–18 грн/кг (замість 18–22 грн/кг).Водночас торішні овочі старого врожаю здебільшого утримують попередні позиції. Зокрема, стара картопля коштує як і раніше — 8–12 грн/кг. Єдиним винятком серед цієї категорії стала морква, яка незначно здорожчала: її вартість зросла з 20–26 до 20–28 грн/кг.Паралельно з овочами аналітики зазначають спад цін у садовому та ягідному секторах. Сезонне збільшення пропозиції на ринку змусило виробників переглянути цінники.Суттєве падіння продемонстрували абрикоси, вартість яких знизилася до 100–150 грн/кг. Також у ціні впала полуниця — тепер її продають по 100–200 грн/кг. Крім того, скоригувалися цінники на черешню, яка зараз коштує в межах 200–250 грн/кг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію