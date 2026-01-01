У Луцьку оновили графіки руху тролейбусів: що відомо





Про це повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода.



Ознайомитися з актуальними розкладами руху тролейбусів можна:

▪️ у мобільному додатку «Сіті Кард» (Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад);

▪️ на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» (citycard.net: Кабінет → Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад)) ;



Також за допомогою сервісів «City Bus» та «EasyWay» пасажири можуть відстежувати рух громадського транспорту в режимі реального часу.

Із 1 червня 2026 року громадський електротранспорт у Луцькій міській територіальній громаді курсує за оновленими графіками руху.

