У Луцьку оновили графіки руху тролейбусів: що відомо
Сьогодні, 08:20
Із 1 червня 2026 року громадський електротранспорт у Луцькій міській територіальній громаді курсує за оновленими графіками руху.
Про це повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода.
Ознайомитися з актуальними розкладами руху тролейбусів можна:
▪️ у мобільному додатку «Сіті Кард» (Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад);
▪️ на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» (citycard.net: Кабінет → Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад)) ;
Також за допомогою сервісів «City Bus» та «EasyWay» пасажири можуть відстежувати рух громадського транспорту в режимі реального часу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода.
Ознайомитися з актуальними розкладами руху тролейбусів можна:
▪️ у мобільному додатку «Сіті Кард» (Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад);
▪️ на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» (citycard.net: Кабінет → Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад)) ;
Також за допомогою сервісів «City Bus» та «EasyWay» пасажири можуть відстежувати рух громадського транспорту в режимі реального часу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Щонайменше шестеро загиблих і десятки постраждалих унаслідок російських ударів по областях України
Сьогодні, 09:13
У Луцьку оновили графіки руху тролейбусів: що відомо
Сьогодні, 08:20
Як знищити ведмедку (капустянку) на городі
Сьогодні, 05:17