На Волині пішов із життя відомий аграрій Григорій Степанов

29 травня 2026 року на 75-му році життя раптово пішов із життя відомий аграрій, колишній голова Ківерцівської ради сільськогосподарських підприємств та керівник СГПП «Дружба» —Про це повідомили на фейсбук-сторінці Дорадчої служби "Фермери Волині.Як зазначають колеги та представники аграрної спільноти, його смерть стала великою втратою для всіх, хто знав його особисто та працював поруч. Григорій Степанов був одним із лідерів аграрного сектору району, якого поважали за професіоналізм, організаторські здібності та людяність.У дописі також наголошується, що він був надійним товаришем і колегою, а також людиною, яка вміла об’єднувати та підтримувати людей.