У Луцьку втретє за місяць розігрують авто та iPhone: як взяти участь

У Луцьку розпочався ще один розіграш автомобілята подарунків від спонсорів. Розіграш відбувається в рамках масштабного збору на наземні роботизовані комплекси від волинських блогерів.Волинські блогери організували збір коштів для наших захисників на наземні роботизовані комплекси, які допомагають рятувати життя військових. Допомогу збирають для 20-ї бригади спеціального призначення, 100-ї та 14-ї механізованих бригад.З 30 травня до 8 червня триває остання банка збору та, відповідно, останній розіграш.“Ми збираємо кошти на роботів, які рятують життя. Збираємо в межах трьох банок, тоді загальну суму, яку зберемо, розподілимо порівну на три бригади, щоб в кількостях наземних роботизованих комплексів вийшло по-рівну. Збір йде, якщо відверто, то тяжко. Не уявляю, чи зібрали б ми щось, якби не виставляли призами автівки, але ми вдячні кожному, хто долучається. Цінуємо кожен донат, кожен внесок”, – розповів один з ініціаторів збору, бізнесмен та блогерПереможців обиратимуть випадковим чином через рандомайзер від Monobank. Подивитися розіграш можна буде під час прямих ефірів на сторінках волинських блогерів або ж особисто в Центральному парку Луцька.Для участі в розіграші достатньо задонатити на банку збору. Що більший внесок, то більше шансів отримати один із головних призів. Організатори наголошують, що головна мета ініціативи — не розвага, а підтримка українських захисників та захисниць роботами, які допомагають зберігати життя наших людей на передовій.За словами організаторів, кожен донат, незалежно від суми, наближає збір до мети та допомагає забезпечити бригади необхідними наземними роботизованими комплексами. Саме тому волинян та всіх небайдужих українців закликають долучатися до збору, адже навіть невеликий внесок може стати частиною великої допомоги.