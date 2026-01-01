Ветеран війни та тренер із Волині Дмитро Чеховський отримав орден «За заслуги»

Ветеран війни та тренер із Волині отримав орден «За заслуги» I ступеня.Про це повідомили у Волинській ОВА.1 червня під час урочистого відкриття Всеукраїнського етапу змагань «Пліч-о-пліч: шкільні ліги» з легкої атлетики т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк вручив державну нагороду– тренеру-викладачу Люблинецької дитячо-юнацької спортивної школи, ветерану російсько-української війни та учаснику АТО.Відповідно до Указу Президента України за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові та сумлінне виконання професійного обов’язку його нагороджено орденом «За заслуги» I ступеня.Дмитро Чеховський у 2015–2016 роках проходив службу в зоні АТО у складі 16-го окремого мотопіхотного батальйону. У період 2022–2025 років – військовослужбовець 100-ї окремої механізованої бригади.Після завершення служби він повернувся до тренерської діяльності, якій присвятив себе з 2017 року. У Люблинецькій ДЮСШ виховує молодих спортсменів, які стають переможцями та призерами змагань різного рівня, зокрема й всеукраїнських. Тренер активно впроваджує сучасні методики підготовки, а також співпрацює з федераціями легкої та важкої атлетики на регіональному та національному рівнях.