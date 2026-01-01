Раптово зупинилося серце вчителя луцького ліцею Олександра Мамотюка

Передчасно пішов із життя учитель фізичної культури Мамотюк Олександр Миколайович.

Про це повідомили у Луцькому ліцеї № 22.

"Він був не просто педагогом, а людиною, яка вміла надихати, підтримувати та вести за собою. Його енергія, доброта, щирість і відданість своїй справі залишаться у пам’яті учнів, батьків та колег назавжди.

Важко знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати. Світла пам’ять про нього житиме у серцях усіх, хто знав і працював поруч.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

