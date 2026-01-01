На гарячу лінію у Луцьку надійшло 9 звернень щодо укриттів: де їх шукати





Про це йшлося у вівторок, 2 червня, під час розширеної наради з керівниками виконавчих органів, комунальних установ, закладів, старостами, керівниками окремих територіальних органів центральної виконавчої влади, пише



Локації укриттів



Усі укриття внесені до інтерактивної мапи на сайті міської ради, а також доступні у застосунку «Дія» в розділі «Незламність».



Проте там позначені й ті об’єкти, які не готові до використання, додав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк.



Тож найближчим часом несправні укриття мають позначити, аби містяни шукали альтернативні варіанти.



Також на сайті міськради є перелік захисних споруд.



Скільки в громаді укриттів



Станом на 1 червня у громаді налічується 723 об’єкти фонду захисних споруд, зазначив Кирилюк.



З них:



104 — це захисні споруди (сховища та протирадіаційні укриття);



616 — найпростіші укриття (переважно підвали житлових будинків, закладів освіти та установ).



Також 16 захисних споруд наразі не готові до використання (торік таких було 47 — mm) у зв’язку з підтопленнями, зношеністю та потребою в ремонті та доукомплектуванні. Йдеться про об’єкти державної, комунальної й приватної власності.



У програмі розвитку цивільного захисту на 2025—2030 роки на утримання та ремонт укриттів у 2026 році передбачили 5 млн грн.



З 2022 року на ці потреби з бюджету громади вже спрямували понад 28,6 млн грн, додав посадовець.



Відповідальність за доступність до укриттів під час сигналу повітряної тривоги несуть балансоутримувачі.



Укриття закладів освіти



У Луцькій громаді на базі закладів освіти облаштовано 90 найпростіших укриттів. Частина з них оснащена генераторами та доступом до інтернету, розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.



Ці укриття можуть одночасно вмістити понад 55 тисяч людей. Там є місця для сидіння, вода, медикаменти, засоби зв’язку та пожежогасіння, санвузли тощо.



Також 7 укриттів у школах мають статус протирадіаційних. У закладах освіти діє 27 «Пунктів незламності» та ще 36 на інших освітніх об’єктах, додав посадовець.



Як працюють шкільні укриття під час тривоги



Під час навчального процесу, з 08:00 до 20:00, укриття в закладах освіти призначені передусім для учнів і педагогів. Для інших мешканців доступ до них можливий переважно у вечірній та нічний час.



«В окремих випадках під час тривог укриття відкривали і для всіх охочих — з міркувань безпеки», — додав Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

