На гарячу лінію у Луцьку надійшло 9 звернень щодо укриттів: де їх шукати
Сьогодні, 18:10
Упродовж травня на гарячу лінію «15-80» у Луцьку надійшло 9 звернень щодо укриттів. Серед них — скарги на зачинені приміщення та збої в системі оповіщення.
Про це йшлося у вівторок, 2 червня, під час розширеної наради з керівниками виконавчих органів, комунальних установ, закладів, старостами, керівниками окремих територіальних органів центральної виконавчої влади, пише misto.media.
Локації укриттів
Усі укриття внесені до інтерактивної мапи на сайті міської ради, а також доступні у застосунку «Дія» в розділі «Незламність».
Проте там позначені й ті об’єкти, які не готові до використання, додав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк.
Тож найближчим часом несправні укриття мають позначити, аби містяни шукали альтернативні варіанти.
Також на сайті міськради є перелік захисних споруд.
Скільки в громаді укриттів
Станом на 1 червня у громаді налічується 723 об’єкти фонду захисних споруд, зазначив Кирилюк.
З них:
104 — це захисні споруди (сховища та протирадіаційні укриття);
616 — найпростіші укриття (переважно підвали житлових будинків, закладів освіти та установ).
Також 16 захисних споруд наразі не готові до використання (торік таких було 47 — mm) у зв’язку з підтопленнями, зношеністю та потребою в ремонті та доукомплектуванні. Йдеться про об’єкти державної, комунальної й приватної власності.
У програмі розвитку цивільного захисту на 2025—2030 роки на утримання та ремонт укриттів у 2026 році передбачили 5 млн грн.
З 2022 року на ці потреби з бюджету громади вже спрямували понад 28,6 млн грн, додав посадовець.
Відповідальність за доступність до укриттів під час сигналу повітряної тривоги несуть балансоутримувачі.
Укриття закладів освіти
У Луцькій громаді на базі закладів освіти облаштовано 90 найпростіших укриттів. Частина з них оснащена генераторами та доступом до інтернету, розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
Ці укриття можуть одночасно вмістити понад 55 тисяч людей. Там є місця для сидіння, вода, медикаменти, засоби зв’язку та пожежогасіння, санвузли тощо.
Також 7 укриттів у школах мають статус протирадіаційних. У закладах освіти діє 27 «Пунктів незламності» та ще 36 на інших освітніх об’єктах, додав посадовець.
Як працюють шкільні укриття під час тривоги
Під час навчального процесу, з 08:00 до 20:00, укриття в закладах освіти призначені передусім для учнів і педагогів. Для інших мешканців доступ до них можливий переважно у вечірній та нічний час.
«В окремих випадках під час тривог укриття відкривали і для всіх охочих — з міркувань безпеки», — додав Бондар.
