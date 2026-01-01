У Луцьку в останню дорогу провели Героя Валерія Васейчука

Васейчука Валерія Леонідовича (15.08.1980 р.н.). Воїн загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Попрощатись з Героєм прийшли родина, друзі, знайомі, колеги, побратими, жителі громади. Віддала останню шану воїну перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.



Поховали захисника України на кладовищі у селі Рованці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відспівали військовослужбовця(15.08.1980 р.н.). Воїн загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Попрощатись з Героєм прийшли родина, друзі, знайомі, колеги, побратими, жителі громади. Віддала останню шану воїну перший заступник міського головиПоховали захисника України на кладовищі у селі Рованці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію