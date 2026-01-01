Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони

Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони
На його бойовому рахунку – 26 знищених ворожих ракет і дронів та 18 уражених цілей противника на землі. Morgan — льотчик-винищувач МіГ-29 204 Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Він здійснив більше сотні бойових вильотів. Свою першу ціль пілот збив в 2023 році.

Про це повідомляють у 204 Севастопольській бригаді тактичної авіації.

- Це був російський розвідувальний БпЛА «Мерлін». Розвідувальні дрони не завдають ударів по землі, але шкоди від них дуже багато. Тому це важлива ціль для нас. Звичайно, емоції в той момент важко передати словами: повна концентрація на роботі, секундна ейфорія після ураження цілі, далі знову зосередження на виконанні польотних завдань, - розповідає льотчик. Після кожного бойового вильоту аналізую свої дії. У небі думаю лише про одне — як найбільш ефективно застосувати озброєння свого літака.

Усі наступні повітряні цілі пілота — крилаті ракети та ударні дрони.

- «Шахеди» - малорозмірні, малошвидкісні цілі. Працювати по ним непросто. Ударний дрон – невластива для винищувача МіГ-29 ціль. Треба врахувати величезну різницю у швидкості між ним і винищувачем МіГ-29, прорахувати всі параметри заходу на ціль. Але ми навчилися їх збивати. Крилата ракета – це вже інше. Може здатися, що її простіше перехоплювати, бо швидкості співставні. Але є одна суттєва особливість. Якщо з першого разу не зайшов вдало, не знищив, другого шансу крилата ракета вже не дає. Через високу швидкість польоту наздогнати її вдруге буде вже практично неможливо.

Morgan — універсальний льотчик. Він уражає цілі і в небі, і на землі.
Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони

- Для ураження об’єктів на землі необхідно заходити в зону дії російських винищувачів та засобів протиповітряної оборони. Особливого стресу в цьому для мене нема, - розповідає пілот. – Невдовзі після скидання бомб отримую інформацію про результат бойової роботи. Завдаємо ударів по скупченню техніки і живої сили окупантів, по командним пунктам, складам, об’єктам логістики.
Morgan каже, що він не тільки воює в небі. Він живе ним. Свій типовий день на аеродромі описує просто: постійна внутрішня зібраність і очікування команди піднятися в небо.
Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони

- Для мене не проблема прокинутися серед ночі й виконувати бойові завдання. Сплю добре, не хвилююся. Найкраща доба на аеродромі тоді, коли багато літаєш. Тоді є чітке відчуття, що ти саме там, де повинен бути, - розповідає Morgan.
Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: льотчик, Луцьк, дрони, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пішов із життя відомий аграрій Григорій Степанов
Сьогодні, 15:34
У Луцьку - дві аварії за участі п'яних водіїв автівок
Сьогодні, 15:24
Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони
Сьогодні, 14:44
Що чекає на глядачів Волинського драмтеатру цього тижня: анонс вистав у Луцьку 6 – 7 червня
Сьогодні, 14:00
Затримали в готелі на Волині: у Луцьку судитимуть зрадницю з Донеччини, яка співпрацювала з окупаційною владою
Сьогодні, 13:40
Медіа
відео
1/8