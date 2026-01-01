Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони

На його бойовому рахунку – 26 знищених ворожих ракет і дронів та 18 уражених цілей противника на землі. Morgan — льотчик-винищувач МіГ-29 204 Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Він здійснив більше сотні бойових вильотів. Свою першу ціль пілот збив в 2023 році.Про це повідомляють у 204 Севастопольській бригаді тактичної авіації.- Це був російський розвідувальний БпЛА «Мерлін». Розвідувальні дрони не завдають ударів по землі, але шкоди від них дуже багато. Тому це важлива ціль для нас. Звичайно, емоції в той момент важко передати словами: повна концентрація на роботі, секундна ейфорія після ураження цілі, далі знову зосередження на виконанні польотних завдань, - розповідає льотчик. Після кожного бойового вильоту аналізую свої дії. У небі думаю лише про одне — як найбільш ефективно застосувати озброєння свого літака.Усі наступні повітряні цілі пілота — крилаті ракети та ударні дрони.- «Шахеди» - малорозмірні, малошвидкісні цілі. Працювати по ним непросто. Ударний дрон – невластива для винищувача МіГ-29 ціль. Треба врахувати величезну різницю у швидкості між ним і винищувачем МіГ-29, прорахувати всі параметри заходу на ціль. Але ми навчилися їх збивати. Крилата ракета – це вже інше. Може здатися, що її простіше перехоплювати, бо швидкості співставні. Але є одна суттєва особливість. Якщо з першого разу не зайшов вдало, не знищив, другого шансу крилата ракета вже не дає. Через високу швидкість польоту наздогнати її вдруге буде вже практично неможливо.Morgan — універсальний льотчик. Він уражає цілі і в небі, і на землі.- Для ураження об’єктів на землі необхідно заходити в зону дії російських винищувачів та засобів протиповітряної оборони. Особливого стресу в цьому для мене нема, - розповідає пілот. – Невдовзі після скидання бомб отримую інформацію про результат бойової роботи. Завдаємо ударів по скупченню техніки і живої сили окупантів, по командним пунктам, складам, об’єктам логістики.Morgan каже, що він не тільки воює в небі. Він живе ним. Свій типовий день на аеродромі описує просто: постійна внутрішня зібраність і очікування команди піднятися в небо.- Для мене не проблема прокинутися серед ночі й виконувати бойові завдання. Сплю добре, не хвилююся. Найкраща доба на аеродромі тоді, коли багато літаєш. Тоді є чітке відчуття, що ти саме там, де повинен бути, - розповідає Morgan.