Що чекає на глядачів Волинського драмтеатру цього тижня: анонс вистав у Луцьку 6 – 7 червня
Сьогодні, 14:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми із радістю про них розповідаємо.
Людська доля, боротьба між почуттями та нормами моралі – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 7 червня.
Історія, у якій випадкові знайомства, несподівані рішення та щирі почуття змінюють життя героїв.
У суботу, 6 червня, о 18:00, на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Це легка й водночас емоційна постановка про пошуки справжньої любові, здатність довіряти серцю та цінувати тих, хто поруч.
На глядачів чекають тонкий гумор, життєві ситуації та моменти, у яких легко впізнати себе. Вистава дарує теплий післясмак і нагадує: найважливіше в житті неможливо замовити – воно приходить саме.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Прем’єра!
У неділю, 7 червня, о 17:00, на основній сцені – музично-танцювальна шоу-вистава на дві дії «Меню почуттів». Лібрето та хореографія – Олександр Федоров. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава про ресторан, що стає метафорою життя з його спокусами, ревізіями, пожежами й моментами вибору: Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все.
