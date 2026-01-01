На Волині за вихідні затримали 11 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори зупинили авто Peugeot, який рухався з порушенням ПДР. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, але відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і в медичному закладі. Ба більше, він не пред’явив жодних документів та почав висловлюватися в бік патрульних нецензурною лайкою. Для припинення правопорушення та складання необхідних адміністративних матеріалів інспектори затримали чоловіка.Ще одного нетверезого водія зупинили на проспекті Перемоги, що у Луцьку. Водій рухався автомобілем марки Audi з порушенням ПДР. Спілкуючись з чоловіком, у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,77 проміле.Під час патрулювання ковельскі інспектори помітили автомобіль марки Chevrolet, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись у 22-річного водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння, результат — 0,67 проміле.На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.