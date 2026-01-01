На Волині водійка виїхала у кювет: авто перекинулось
Сьогодні, 12:27
Одразу дві дорожньо-транспортні пригоди сталися на Любешівщині вчора, 1 червня.
Про це 2 червня повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
В селі Любʼязь водійка автомобілю Тойота не впоралася з керуванням та виїхала в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся і зазнав механічних ушкоджень. На водійку складені адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
На лінію 102 надійшло інше повідомлення про ДТП з потерпілим.
Близько 17:50 в селищі Любешів по вул. Незалежності Камінь-Каширського району 46-річний водій мотоцикла марки «BAJAJ BOXER» не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, внаслідок падіння отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення КП «ЛБЛ Любешівської селищної ради».
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 2 червня повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
В селі Любʼязь водійка автомобілю Тойота не впоралася з керуванням та виїхала в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся і зазнав механічних ушкоджень. На водійку складені адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
На лінію 102 надійшло інше повідомлення про ДТП з потерпілим.
Близько 17:50 в селищі Любешів по вул. Незалежності Камінь-Каширського району 46-річний водій мотоцикла марки «BAJAJ BOXER» не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, внаслідок падіння отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення КП «ЛБЛ Любешівської селищної ради».
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині водійка виїхала у кювет: авто перекинулось
Сьогодні, 12:27
На Волині мобілізували чоловіка, який був виключений з військового обліку 22 роки тому
Сьогодні, 10:42
Від морозу до +29°С: температурні рекорди у травні на Волині
Сьогодні, 10:04