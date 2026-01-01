На Волині водійка виїхала у кювет: авто перекинулось

Одразу дві дорожньо-транспортні пригоди сталися на Любешівщині вчора, 1 червня.Про це 2 червня повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.В селі Любʼязь водійка автомобілю Тойота не впоралася з керуванням та виїхала в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся і зазнав механічних ушкоджень. На водійку складені адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.На лінію 102 надійшло інше повідомлення про ДТП з потерпілим.Близько 17:50 в селищі Любешів по вул. Незалежності Камінь-Каширського району 46-річний водій мотоцикла марки «BAJAJ BOXER» не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, внаслідок падіння отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення КП «ЛБЛ Любешівської селищної ради».Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ.