Біля Луцька встановили нову камеру фіксації порушення швидкісного режиму

У селі Забороль на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне встановили камеру автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Вона працюватиме на аварійно небезпечній ділянці дороги та контролюватиме дотримання правил дорожнього руху.

Обладнання змонтували на відрізку дороги між 80-м і 81-м кілометрами траси Н-22, а саме — у селі Забороль, повідомляють у департаменті муніципальної варти, пише misto.media.

Муніципали зазначають, що ця ділянка дороги належить до аварійно небезпечних. Тому камера має допомогти зменшити кількість ДТП та підвищити безпеку водіїв, пішоходів і велосипедистів.

Комплекс автоматично фіксуватиме перевищення швидкості та передаватиме інформацію про порушення. Також у громаді сподіваються, що контроль швидкості спонукатиме водіїв уважніше дотримуватися правил дорожнього руху.

