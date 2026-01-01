Біля Луцька встановили нову камеру фіксації порушення швидкісного режиму





Обладнання змонтували на відрізку дороги між 80-м і 81-м кілометрами траси Н-22, а саме — у селі Забороль, повідомляють у департаменті муніципальної варти, пише



Муніципали зазначають, що ця ділянка дороги належить до аварійно небезпечних. Тому камера має допомогти зменшити кількість ДТП та підвищити безпеку водіїв, пішоходів і велосипедистів.



Комплекс автоматично фіксуватиме перевищення швидкості та передаватиме інформацію про порушення. Також у громаді сподіваються, що контроль швидкості спонукатиме водіїв уважніше дотримуватися правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Забороль на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне встановили камеру автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Вона працюватиме на аварійно небезпечній ділянці дороги та контролюватиме дотримання правил дорожнього руху.Обладнання змонтували на відрізку дороги між 80-м і 81-м кілометрами траси Н-22, а саме — у селі Забороль, повідомляють у департаменті муніципальної варти, пише misto.media Муніципали зазначають, що ця ділянка дороги належить до аварійно небезпечних. Тому камера має допомогти зменшити кількість ДТП та підвищити безпеку водіїв, пішоходів і велосипедистів.Комплекс автоматично фіксуватиме перевищення швидкості та передаватиме інформацію про порушення. Також у громаді сподіваються, що контроль швидкості спонукатиме водіїв уважніше дотримуватися правил дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію