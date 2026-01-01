Буданов заявив, що є ознаки завершення війни: до зими - припинити бойові дії





Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", повідомляє кореспондент



"Я підтверджую, це насправді його намагання - якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана", - сказав Буданов.



На уточнююче питання журналістів про те, чи реалістичною є така мета, Буданов відповів ствердно: "Реалістична".



За його словами, Україна володіє достатніми спроможностями для того, щоб спробувати реалізувати цей план на практиці.



"І якщо Росія відмовиться по фіналу - так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують", - наголосив він.



"Гаряча фаза" війни може закінчитися до зими



Нагадаємо, минулого тижня після зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" стало відомо, що Україна очікує на завершення бойових дій до листопада.



У листопаді відбудуться проміжні вибори в американський Конгрес, і там у Республіканців будуть серйозні проблеми. Тож адміністрація президента США може спробувати досягти прогресу щодо війни в Україні, щоб підняти рейтинги.



Вже найближчим часом Київ мають відвідати посланці президента США. Також вони поїдуть до Москви.



Однак американські медіа пишуть, що у Кремлі втомилися від цих візитів посланців, тому хочуть більш стабільного переговорного процесу.

Припинення війни у найкоротші терміни є прямим дорученням президента України. І завершення бойових дій до зими - реалістична мета.

