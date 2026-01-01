На Волині мобілізували чоловіка, який був виключений з військового обліку 22 роки тому





Про це пише



Як йдеться в рішенні суду від 27 травня, позивач мав статус непридатного до служби з виключенням з військового обліку від 12 лютого 2004 року. Згідно з матеріалами справи, станом на грудень 2025 року ці дані також були у застосунку «Резерв+».



10 січня 2026 року працівники ТЦК затримали та доставили чоловіка до терцентру комплектування для перевірки військово-облікових даних. Того ж дня він пройшов повторну ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Після цього начальник ТЦК видав наказ про мобілізацію, а волинянина направили до прикордонного підрозділу.



Позивач оскаржив дії ТЦК та військової частини, вважаючи їх незаконними. У ТЦК заперечували проти позову та зазначали, що мобілізацію провели законно після висновку ВЛК. Представники військової частини також наполягали, що діяли на підставі належно оформлених документів, отриманих від територіального центру комплектування.



Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що дії щодо взяття чоловіка на військовий облік і його призову були протиправними. Суддя Віктор Мачульський скасував наказ про мобілізацію та зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

