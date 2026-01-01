Від морозу до +29°С: температурні рекорди у травні на Волині





Про це 1 червня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише



За даними спостережень метеостанцій, середньомісячна температура в травні в регіоні склала +15,2°С, що нижче кліматичної норми на 0,9°С.



У травні зафіксували один температурний рекорд мінімальної температури повітря. Найхолодніше було 1 травня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 1-3°С морозу. Найтепліше було 6 травня, коли максимальна температура становила 28-29°С тепла.



Загалом упродовж місяця у Волинській області випало від 11 до 43 мм опадів, а це 17-63% місячної норми у травні.



Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Травень на Волині відзначився температурним рекордом і дефіцитом опадів. Місяць розпочався з нічних заморозків до 1–3°С морозу, що стало новим температурним мінімумом для цього дня, проте через тиждень стовпчики термометрів сягнули +29°С.Про це 1 червня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне За даними спостережень метеостанцій, середньомісячна температура в травні в регіоні склала +15,2°С, що нижче кліматичної норми на 0,9°С.У травні зафіксували один температурний рекорд мінімальної температури повітря. Найхолодніше було 1 травня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 1-3°С морозу. Найтепліше було 6 травня, коли максимальна температура становила 28-29°С тепла.Загалом упродовж місяця у Волинській області випало від 11 до 43 мм опадів, а це 17-63% місячної норми у травні.спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію