Від морозу до +29°С: температурні рекорди у травні на Волині

Травень на Волині відзначився температурним рекордом і дефіцитом опадів. Місяць розпочався з нічних заморозків до 1–3°С морозу, що стало новим температурним мінімумом для цього дня, проте через тиждень стовпчики термометрів сягнули +29°С.

Про це 1 червня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.

За даними спостережень метеостанцій, середньомісячна температура в травні в регіоні склала +15,2°С, що нижче кліматичної норми на 0,9°С.

У травні зафіксували один температурний рекорд мінімальної температури повітря. Найхолодніше було 1 травня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 1-3°С морозу. Найтепліше було 6 травня, коли максимальна температура становила 28-29°С тепла.

Загалом упродовж місяця у Волинській області випало від 11 до 43 мм опадів, а це 17-63% місячної норми у травні.

Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

