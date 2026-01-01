13 загиблих, понад 100 постраждалих унаслідок російських ударів по областях України
Сьогодні, 09:13
У ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану атаку балістикою і дронами по Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Київській та Харківській областях України. Унаслідок російського комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. На жаль, внаслідок російського обстрілу Києва загинули 4 людини. У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них - дитина.
Про це повідомили в місцевих адміністраціях, пише Громадське.
У Дніпрі російські удари частково зруйнували багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки. У місті 33 людини зазнали поранень, серед них — 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, шпиталізовані у стані середньої тяжкості.
Крім того, під час роботи працівників ДСНС росіяни повторно вдарили по місту, унаслідок чого загинув рятувальник.
У Дніпропетровській області, у Кам’янському, пошкоджень зазнала адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Три людини поранені: 50-річного чоловіка і жінок віком 49 та 72 роки доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також на Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні та приватні оселі.
На Харківщині росіяни пошкодили багатоповерхові й приватні житлові будинки, також горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти в Харкові, Барвінківській, Донецькій, Мереф’янській, Височанській громадах області.
В області відомо про щонайменше 14 постраждалих, серед них — 11-річна дівчинка.
У Київській області наслідки російської атаки фіксували в чотирьох районах, де постраждало троє людей.
Так, найбільше пошкоджень зазнав Бучанський район: там пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів. Поранено одного чоловіка, з різаною раною стегна його шпиталізували.
У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки. У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне господарство.
У Сумах росіяни завдали удару по житловому кварталу міста. У Зарічному районі зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникло задимлення.
А в Ковпаківському районі дрон влучив у приватне житло, унаслідок чого сталася пожежа покрівлі. Постраждалих немає.
У Запоріжжі й області війська рф завдали щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Унаслідок ударів пошкоджено чотири багатоквартирні будинки в Шевченківському районі Запоріжжя, минулося без постраждалих.
А в Полтавській області зафіксували влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі міста, унаслідок чого пошкоджено приміщення приватного підприємства, зафіксовано падіння ракети поблизу приватних будинків, пошкоджено житлові помешкання та господарські споруди. Одна людина зазнала поранення, медики надали їй необхідну допомогу.
У Чернігівській області через російські атаки зайнялися ліцей та складські будівлі, постраждав 15-річний хлопець.
Нагадаємо, у ніч проти 2 червня 2026 року росіяни били балістикою і дронами по Києву, унаслідок чого в багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Відомо про чотирьох загиблих і 58 постраждалих, серед них є діти.
