13 загиблих, понад 100 постраждалих унаслідок російських ударів по областях України





Про це повідомили в місцевих адміністраціях, пише



У Дніпрі російські удари частково зруйнували багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки. У місті 33 людини зазнали поранень, серед них — 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, шпиталізовані у стані середньої тяжкості.



Крім того, під час роботи працівників ДСНС росіяни повторно вдарили по місту, унаслідок чого загинув рятувальник.



У Дніпропетровській області, у Кам’янському, пошкоджень зазнала адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Три людини поранені: 50-річного чоловіка і жінок віком 49 та 72 роки доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також на Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні та приватні оселі.



На Харківщині росіяни пошкодили багатоповерхові й приватні житлові будинки, також горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти в Харкові, Барвінківській, Донецькій, Мереф’янській, Височанській громадах області.



В області відомо про щонайменше 14 постраждалих, серед них — 11-річна дівчинка.



У Київській області наслідки російської атаки фіксували в чотирьох районах, де постраждало троє людей.



Так, найбільше пошкоджень зазнав Бучанський район: там пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів. Поранено одного чоловіка, з різаною раною стегна його шпиталізували.



У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки. У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне господарство.



У Сумах росіяни завдали удару по житловому кварталу міста. У Зарічному районі зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникло задимлення.

А в Ковпаківському районі дрон влучив у приватне житло, унаслідок чого сталася пожежа покрівлі. Постраждалих немає.



У Запоріжжі й області війська рф завдали щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Унаслідок ударів пошкоджено чотири багатоквартирні будинки в Шевченківському районі Запоріжжя, минулося без постраждалих.



А в Полтавській області зафіксували влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі міста, унаслідок чого пошкоджено приміщення приватного підприємства, зафіксовано падіння ракети поблизу приватних будинків, пошкоджено житлові помешкання та господарські споруди. Одна людина зазнала поранення, медики надали їй необхідну допомогу.



У Чернігівській області через російські атаки зайнялися ліцей та складські будівлі, постраждав 15-річний хлопець.



Нагадаємо, у ніч проти 2 червня 2026 року росіяни били балістикою і дронами по Києву, унаслідок чого в багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Відомо про чотирьох загиблих і 58 постраждалих, серед них є діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

