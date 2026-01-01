Росія вночі запустила по Україні 729 ракет різних типів і дронів

У ніч на 2 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ, також ворог цілив по Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Полтавській області й інших регіонах.Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.Зафіксовано:8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл.);33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл.);5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила/подавила 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:11 балістичних ракет Іскандер-М;26 крилатих ракет Х-101;3 крилаті ракети "Калібр";602 ворожі БпЛА різних типів."За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", – розповіли захисники.