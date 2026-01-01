У Луцьку не вистачає водіїв тролейбусів





Про це стало відомо під час розширеної наради керівників із в.о. Луцького міського голови Катериною Шкльодою, пишуть



«Ситуація щодо інтервалу руху тролейбусів на сьогодні не змінилася, бо курсує всього лише 33 тролейбуси. Хоча за договорами їх значно більше. Проблема з кадровим потенціалом – маємо відсутність водіїв», – сказав начальник відділу транспорту Віктор Главічка.



Катерина Шкльода зробила керівнику зауваження за те, що замовчується і не вирішується проблема. Мовляв, потрібно негайно шукати шляхи вирішення.



«Можливо, треба підняти заробітну плату, щоб якось виходити із ситуації? Якщо ви не озвучуєте проблему, значить її немає», – заявила вона.



Крім того, у Луцьку з 1 червня оновили графіки руху тролейбусів. Деякі жителі скаржилися, що про оновлення їх не повідомили.



Як зазначила Катерина Шкльода, не всі громадяни, особливо пенсійного віку, користуються мобільними додатками, де зміни у графіках були. Натомість оповіщення через медіа і безпосередньо на зупинках через встановлення табличок здійснено із запізненням. За це керівник відділу транспорту теж отримав «на горіхи».



Ознайомитися з актуальними розкладами руху тролейбусів можна:



▪️ у мобільному додатку «Сіті Кард» (Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад);



▪️ на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» (citycard.net: Кабінет → Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад).



Оновлені графіки руху тролейбусів можна переглянути тут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани скаржаться на тривалі інтервали між рухом тролейбусів. Зі слів начальника відділу транспорту Луцької міської ради, головна проблема у відсутності необхідної кількості водіїв.Про це стало відомо під час розширеної наради керівників із в.о. Луцького міського голови, пишуть Волинські новини «Ситуація щодо інтервалу руху тролейбусів на сьогодні не змінилася, бо курсує всього лише 33 тролейбуси. Хоча за договорами їх значно більше. Проблема з кадровим потенціалом – маємо відсутність водіїв», – сказав начальник відділу транспортуКатерина Шкльода зробила керівнику зауваження за те, що замовчується і не вирішується проблема. Мовляв, потрібно негайно шукати шляхи вирішення.«Можливо, треба підняти заробітну плату, щоб якось виходити із ситуації? Якщо ви не озвучуєте проблему, значить її немає», – заявила вона.Крім того, у Луцьку з 1 червня. Деякі жителі скаржилися, що про оновлення їх не повідомили.Як зазначила Катерина Шкльода, не всі громадяни, особливо пенсійного віку, користуються мобільними додатками, де зміни у графіках були. Натомість оповіщення через медіа і безпосередньо на зупинках через встановлення табличок здійснено із запізненням. За це керівник відділу транспорту теж отримав «на горіхи».Ознайомитися з актуальними розкладами руху тролейбусів можна:▪️ у мобільному додатку «Сіті Кард» (Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад);▪️ на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» (citycard.net: Кабінет → Маршрути → Т1 → Змінити напрямок → Розклад).Оновлені графіки руху тролейбусів можна переглянути тут.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію