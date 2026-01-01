Затримали в готелі на Волині: у Луцьку судитимуть зрадницю з Донеччини, яка співпрацювала з окупаційною владою
Сьогодні, 13:40
За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть колаборантку, яка очолювала окупаційний «Донецьккокс».
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборантки, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією рф на тимчасово захопленій території Донеччини. СБУ затримала її у лютому 2026 року на Волині.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
За матеріалами справи, фігуранткою є 46-річна уродженка Донецької області, яка після початку збройної агресії рф у 2014 році залишилася на тимчасово окупованій території та отримала громадянство росії.
У 2022 році жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами та очолила незаконно створене окупаційною владою рф підприємство «Государственное унитарное предприятие «днр «Донецккокс». На цій посаді забезпечувала діяльність підприємства в інтересах загарбників та сприяла зміцненню окупаційного режиму на території Донецької області.
Крім того, у 2023 році зловмисниця балотувалася до так званої «народної ради днр» від комуністичної партії.
У 2024 році окупаційні структури відкрили щодо неї кримінальне провадження за підозрою у розкраданні металобрухту з території підприємства. Намагаючись уникнути переслідування з боку псевдоправоохоронних органів так званої «днр», колаборантка в’їхала на підконтрольну Україні територію, використовуючи українські документи.
Співробітники СБУ затримали фігурантку в одному з готелів Ковеля.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у неї паспорт громадянина рф та електронні носії інформації з доказами співпраці з окупаційною владою.
Слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборантки, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією рф на тимчасово захопленій території Донеччини. СБУ затримала її у лютому 2026 року на Волині.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
За матеріалами справи, фігуранткою є 46-річна уродженка Донецької області, яка після початку збройної агресії рф у 2014 році залишилася на тимчасово окупованій території та отримала громадянство росії.
У 2022 році жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами та очолила незаконно створене окупаційною владою рф підприємство «Государственное унитарное предприятие «днр «Донецккокс». На цій посаді забезпечувала діяльність підприємства в інтересах загарбників та сприяла зміцненню окупаційного режиму на території Донецької області.
Крім того, у 2023 році зловмисниця балотувалася до так званої «народної ради днр» від комуністичної партії.
У 2024 році окупаційні структури відкрили щодо неї кримінальне провадження за підозрою у розкраданні металобрухту з території підприємства. Намагаючись уникнути переслідування з боку псевдоправоохоронних органів так званої «днр», колаборантка в’їхала на підконтрольну Україні територію, використовуючи українські документи.
Співробітники СБУ затримали фігурантку в одному з готелів Ковеля.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у неї паспорт громадянина рф та електронні носії інформації з доказами співпраці з окупаційною владою.
Слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що чекає на глядачів Волинського драмтеатру цього тижня: анонс вистав у Луцьку 6 – 7 червня
Сьогодні, 14:00
Затримали в готелі на Волині: у Луцьку судитимуть зрадницю з Донеччини, яка співпрацювала з окупаційною владою
Сьогодні, 13:40
На Волині за вихідні затримали 11 п'яних водіїв
Сьогодні, 13:32
У Луцьку не вистачає водіїв тролейбусів
Сьогодні, 12:45
На Волині водійка виїхала у кювет: авто перекинулось
Сьогодні, 12:27