Затримали в готелі на Волині: у Луцьку судитимуть зрадницю з Донеччини, яка співпрацювала з окупаційною владою

За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть колаборантку, яка очолювала окупаційний «Донецьккокс».Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборантки, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією рф на тимчасово захопленій території Донеччини. СБУ затримала її у лютому 2026 року на Волині.Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.За матеріалами справи, фігуранткою є 46-річна уродженка Донецької області, яка після початку збройної агресії рф у 2014 році залишилася на тимчасово окупованій території та отримала громадянство росії.У 2022 році жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами та очолила незаконно створене окупаційною владою рф підприємство «Государственное унитарное предприятие «днр «Донецккокс». На цій посаді забезпечувала діяльність підприємства в інтересах загарбників та сприяла зміцненню окупаційного режиму на території Донецької області.Крім того, у 2023 році зловмисниця балотувалася до так званої «народної ради днр» від комуністичної партії.У 2024 році окупаційні структури відкрили щодо неї кримінальне провадження за підозрою у розкраданні металобрухту з території підприємства. Намагаючись уникнути переслідування з боку псевдоправоохоронних органів так званої «днр», колаборантка в’їхала на підконтрольну Україні територію, використовуючи українські документи.Співробітники СБУ затримали фігурантку в одному з готелів Ковеля.Під час обшуку правоохоронці вилучили у неї паспорт громадянина рф та електронні носії інформації з доказами співпраці з окупаційною владою.Слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.