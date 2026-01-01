У Луцьку - дві аварії за участі п'яних водіїв автівок
Сьогодні, 15:24
У Луцьку сталися дві ДТП за участю нетверезих водіїв: патрульні працювали на місці події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На вулиці Захисників України водій автомобіля Maxus, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Toyota.
Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою драгера. Результат огляду становить — 2,13 проміле.
Учора, близько 18-ї години, надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Молоді.
На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля Dacia у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Volvo.
Під час спілкування з 59-річним водієм патрульні також помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 2,51 проміле.
В обох випадках інспектори відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На вулиці Захисників України водій автомобіля Maxus, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Toyota.
Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою драгера. Результат огляду становить — 2,13 проміле.
Учора, близько 18-ї години, надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Молоді.
На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля Dacia у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Volvo.
Під час спілкування з 59-річним водієм патрульні також помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 2,51 проміле.
В обох випадках інспектори відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині пішов із життя відомий аграрій Григорій Степанов
Сьогодні, 15:34
У Луцьку - дві аварії за участі п'яних водіїв автівок
Сьогодні, 15:24
Сотні бойових вильотів: льотчик-винищувач луцької авіабригади розповів про полювання на російські ракети та дрони
Сьогодні, 14:44
Що чекає на глядачів Волинського драмтеатру цього тижня: анонс вистав у Луцьку 6 – 7 червня
Сьогодні, 14:00
Затримали в готелі на Волині: у Луцьку судитимуть зрадницю з Донеччини, яка співпрацювала з окупаційною владою
Сьогодні, 13:40