У Луцьку - дві аварії за участі п'яних водіїв автівок

У Луцьку сталися дві ДТП за участю нетверезих водіїв: патрульні працювали на місці події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На вулиці Захисників України водій автомобіля Maxus, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Toyota.Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою драгера. Результат огляду становить — 2,13 проміле.Учора, близько 18-ї години, надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Молоді.На місці події з’ясувалося, що водій автомобіля Dacia у дворі будинку здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Volvo.Під час спілкування з 59-річним водієм патрульні також помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 2,51 проміле.В обох випадках інспектори відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.