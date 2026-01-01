Близько 2000 школярів Луцька цього літа оздоровлюватимуться у пришкільних таборах





Про це розповів Віталій Бондар.



З його слів, згідно з законом України оздоровленням за бюджетні кошти будуть забезпечені діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців та мобілізованих.



У луцькому ліцеї № 1 навчається тисяча 240 дітей, пришкільний табір відвідує 100 школярів молодших класів, — говорить директор Андрій Киця, — 57 дітей пільгової категорії і 45 дітей, які забажали відпочивати за батьківські кошти.



Пришкільний табір "Дивоцвіт" працює з 9:00 ранку до 15:00 години дня, розповідає вчителька початкових класів, директорка табору Інна Сорочук.



"В нашій школі в нас чотири загони, чотири гурти. Це, зазвичай, збірна, ми так собі поділили. Збірна перших класів А, Б, В, Г, збірна других класів, збірна третіх і збірна четвертих класів. У кожному загоні по три вихователя", — каже Інна Сорочук.



Записала доньку у пришкільний табір, аби дитина провела літні канікули із користю, розказує мама першокласниці Діани Вікторія Федчук. Школярка каже, що їй подобається в таборі, бо тут багато малюють, ходять на екскурсії та смачно годують.



"Дитина дуже швидко нудиться на канікулах, якби вона їх не чекала. А тут все-таки є можливість і відвідати екскурсії, і далі поспілкуватися з друзями і погуляти на свіжому повітрі, тому що будемо відверті, вдома дуже часто діти гаджети просять, і в мультиках багато часу проводять", — говорить Вікторія Федчук.



Зі слів директорки табору Інни Сорочук, школярі ходять на екскурсії та вистави у театрі, беруть участь у вікторинах, які організовують у бібліотеках.



"Вони розгадували вікторину і тепер вони граються. Одні вибрали мульттерапію, тобто вони з пластиліну виліплюють замок і те, що біля замку якусь історію. І будуть знімати мультфільм", — каже Любов Фрадинська.



У Луцькій територіальній громаді пришкільні табори розпочали роботу з 1 червня та працюватимуть до 16 червня включно із суботами.

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