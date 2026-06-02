Рівень постачання ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет, - Зеленський
Сьогодні, 09:15
Більше ніж 70 ракет, багато балістики та більше ніж 650 дронів запустили окупанти в ніч на 2 червня. Вдень росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів атакували Україну.
Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до українців, LB.ua.
"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання", - зазначив Президент.
Внаслідок атаки по Україні 130 людей постраждали. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.
За словами Зеленського, усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції.
"П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - заявив Зеленський.
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Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до українців, LB.ua.
"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання", - зазначив Президент.
Внаслідок атаки по Україні 130 людей постраждали. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.
За словами Зеленського, усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції.
"П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - заявив Зеленський.
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