Рівень постачання ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет, - Зеленський





Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до українців,



"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання", - зазначив Президент.



Внаслідок атаки по Україні 130 людей постраждали. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.



За словами Зеленського, усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції.



"П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - заявив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більше ніж 70 ракет, багато балістики та більше ніж 650 дронів запустили окупанти в ніч на 2 червня. Вдень росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів атакували Україну.Про це заявиву зверненні до українців, LB.ua "На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання", - зазначив Президент.Внаслідок атаки по Україні 130 людей постраждали. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.За словами Зеленського, усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції."П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - заявив Зеленський.

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