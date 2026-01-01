На Волині попрощалися з прикордонником Іллею Добринюком, який загинув біля Авдіївки. ФОТО

Днями на Камінь-Каширщині в останню земну путь провели військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загонуСтарший солдат загинув у лютому 2024 року під час запеклих боїв на Донеччині, - йдеться у дописі.Ілля Добринюк народився 1 серпня 1993 року в місті Камінь-Каширський. Навчався в місцевій гімназії № 2, яку закінчив у 2009 році. Згодом вступив до професійно-технічного навчального закладу, де здобував спеціальність «Будівництво та експлуатація будівельних споруд». Після навчання проходив строкову службу в одній із військових частин на Полтавщині. Після її завершення працював на меблевій фабриці в рідному місті.На початку повномасштабного вторгнення добровольцем мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України. Спочатку охороняв українсько-польську ділянку кордону, а після створення бойового підрозділу увійшов до його складу. Разом з побратимами протягом двох ротацій виконував завдання з відсічі збройної агресії на Сході нашої держави. На жаль, 11 лютого 2024 року під час оборони міста Авдіївка прикордонник загинув.Тіло полеглого повернули під час однієї з репатріацій, і нещодавно експертиза ДНК підтвердила, що воно належить Іллі Добринюку.Відспівали воїна в храмі Святого Миколая Чудотворця міста Камінь-Каширський. Поховали захисника на місцевому кладовищі.У Іллі залишилися дружина, донька, матір та бабуся.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.