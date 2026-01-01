У Луцьку через нестачу водіїв тролейбуси «вибиваються» з графіку





Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.



Зокрема, в міськраду звертається чимало лучан щодо запізнень тролейбусів та відсутності своєчасної інформації про зміни в їхньому русі.



"Однією з причин є нестача водіїв, через що підприємству складніше забезпечувати виконання затверджених графіків у повному обсязі. Водночас від керівництва підприємства очікую напрацювання конкретних пропозицій щодо вирішення кадрової проблеми та забезпечення стабільної роботи електротранспорту. Доручила опрацювати додаткові механізми залучення та мотивації працівників. Без достатньої кількості водіїв забезпечити виконання чинних графіків руху в повному обсязі буде складно. У такому разі може виникнути необхідність перегляду інтервалів руху з урахуванням наявних кадрових ресурсів", - написала Катерина Шкльода.



Також секретар міськради зазначила, що необхідно посилити інформування пасажирів. Інформація має бути доступною не лише на офіційному сайті міської ради, у відповідних додатках чи на кінцевих зупинках.



"Пасажири повинні оперативно отримувати повідомлення про зміни в русі безпосередньо в салонах тролейбусів, на зупинках громадського транспорту та через інші доступні канали комунікації. Мешканці громади мають право завчасно отримувати інформацію про зміни, які впливають на їхні щоденні поїздки, та планувати свої маршрути з урахуванням таких змін", - зазначила секратарка міськради.



Як відомо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани скаржаться на ситуацію з дотриманням графіків руху електротранспорту в громаді. Це проблема, яка порушується вже не перший рік.Про це повідомила секретар Луцької міської радиЗокрема, в міськраду звертається чимало лучан щодо запізнень тролейбусів та відсутності своєчасної інформації про зміни в їхньому русі."Однією з причин є нестача водіїв, через що підприємству складніше забезпечувати виконання затверджених графіків у повному обсязі. Водночас від керівництва підприємства очікую напрацювання конкретних пропозицій щодо вирішення кадрової проблеми та забезпечення стабільної роботи електротранспорту. Доручила опрацювати додаткові механізми залучення та мотивації працівників. Без достатньої кількості водіїв забезпечити виконання чинних графіків руху в повному обсязі буде складно. У такому разі може виникнути необхідність перегляду інтервалів руху з урахуванням наявних кадрових ресурсів", - написала Катерина Шкльода.Також секретар міськради зазначила, що необхідно посилити інформування пасажирів. Інформація має бути доступною не лише на офіційному сайті міської ради, у відповідних додатках чи на кінцевих зупинках."Пасажири повинні оперативно отримувати повідомлення про зміни в русі безпосередньо в салонах тролейбусів, на зупинках громадського транспорту та через інші доступні канали комунікації. Мешканці громади мають право завчасно отримувати інформацію про зміни, які впливають на їхні щоденні поїздки, та планувати свої маршрути з урахуванням таких змін", - зазначила секратарка міськради.Як відомо, із 1 червня 2026 року громадський електротранспорт у Луцькій міській територіальній громаді курсує за оновленими графіками руху.

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