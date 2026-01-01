На Сумщині загинув воїн з Волині Ігор Савчук





Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"25 травня 2026 року на Сумщині загинув наш Захисник Ігор Савчук, 2000 року народження. Мешканець селища Благодатне. Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна памʼять Герою" - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



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