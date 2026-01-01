У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію: загинули 16 людей
02 червня, 23:16
У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі 2 червня поцілили російські ракети.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, - пише Армія Info.
За остаточною інформацією, внаслідок російського удару загинули 16 людей, що 42 мешканців Дніпра дістали поранення. Серед поранених 4 дітей, троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що російські війська застосували касетні боєприпаси.
За даними міської влади, пошкоджено близько 50 будинків, із яких сім фактично зруйновані вщент. Вибуховою хвилею вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.
Сьогодні вдень росіяни ще раз атакували Дніпро, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони в лікарні у стані середньої тяжкості.
Служба безпеки України оперативно затримала коригувальника нічного удару по Дніпру. Ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.
У Дніпрі завтра оголошено траур.
Як повідомляла АрміяInform, у Києві внаслідок масованого російського удару 2 червня загинули шестеро людей і 90 постраждали. У стаціонарах перебувають 52 поранених, із них двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають одразу на двох локаціях — у Подільському та Голосіївському районах столиці.
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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, - пише Армія Info.
За остаточною інформацією, внаслідок російського удару загинули 16 людей, що 42 мешканців Дніпра дістали поранення. Серед поранених 4 дітей, троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що російські війська застосували касетні боєприпаси.
За даними міської влади, пошкоджено близько 50 будинків, із яких сім фактично зруйновані вщент. Вибуховою хвилею вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.
Сьогодні вдень росіяни ще раз атакували Дніпро, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони в лікарні у стані середньої тяжкості.
Служба безпеки України оперативно затримала коригувальника нічного удару по Дніпру. Ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.
У Дніпрі завтра оголошено траур.
Як повідомляла АрміяInform, у Києві внаслідок масованого російського удару 2 червня загинули шестеро людей і 90 постраждали. У стаціонарах перебувають 52 поранених, із них двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають одразу на двох локаціях — у Подільському та Голосіївському районах столиці.
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