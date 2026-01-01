Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 червня
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на Волині короткочасні дощі та мінливу хмарність.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.

На території Волинської області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°

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Теги: погода, Волинь, Луцьк, прогноз
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