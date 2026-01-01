Волинська бригада отримала роботизовані комплекси від Латвії. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.



"Підтримка латвійських друзів у вигляді наземних роботизованих комплексів для Князівської бригади. Боротьба триває! І разом - до перемоги", - йдеться у дописі.



Допомогу отримали від потужного благодійного фонду Entrepreneurs for Peace, створеного у Латвії, який об'єднує понад 300 компаній та підприємців. З початку повномасштабного вторгнення організація надає масштабну практичну допомогу Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали допомогу від небайдужих латвійців.Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці."Підтримка латвійських друзів у вигляді наземних роботизованих комплексів для Князівської бригади. Боротьба триває! І разом - до перемоги", - йдеться у дописі.Допомогу отримали від потужного благодійного фонду Entrepreneurs for Peace, створеного у Латвії, який об'єднує понад 300 компаній та підприємців. З початку повномасштабного вторгнення організація надає масштабну практичну допомогу Україні.

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