Волинська бригада отримала роботизовані комплекси від Латвії. ФОТО, ВІДЕО

Волинська бригада отримала роботизовані комплекси від Латвії. ФОТО, ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали допомогу від небайдужих латвійців.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

"Підтримка латвійських друзів у вигляді наземних роботизованих комплексів для Князівської бригади. Боротьба триває! І разом - до перемоги", - йдеться у дописі.

Допомогу отримали від потужного благодійного фонду Entrepreneurs for Peace, створеного у Латвії, який об'єднує понад 300 компаній та підприємців. З початку повномасштабного вторгнення організація надає масштабну практичну допомогу Україні.


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Теги: НРК, допомога, 14 ОМБр, війна, роботи, благодійники, Латвія
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