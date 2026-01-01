На Харківщині загинув воїн з Волині Максим Медведчук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Знову маємо втрату на фронті. 31 травня на Харківщині загинув наш Захисник Максим Медведчук, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Інформація про поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову у скорботі через втрату на війні захисника-краянина. Трагічна звістка про загибель надійшла у Нововолинську громаду.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Знову маємо втрату на фронті. 31 травня на Харківщині загинув наш Захисник Максим Медведчук, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Інформація про поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію