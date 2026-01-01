На Харківщині загинув воїн з Волині Максим Медведчук

Волинь знову у скорботі через втрату на війні захисника-краянина. Трагічна звістка про загибель надійшла у Нововолинську громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Знову маємо втрату на фронті. 31 травня на Харківщині загинув наш Захисник Максим Медведчук, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Інформація про поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

