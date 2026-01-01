Волинянка здобула срібло на чемпіонаті світу з жиму лежачи. ФОТО

Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи.



Про це розповів тренер спортсменки Олег Хом'як, - пише



Змагання проходили у столиці Польщі з 23 по 31 травня. Спортсменка виступаючи у ваговій категорії до 47 кг підкорила штангу вагою 110 кг. А у боротьбі за золоту нагороду спроба на 117,5 кг, на жаль, була не зарахована через технічну помилку, каже тренер.



Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".



У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.



У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".



У 2025 році на чемпіонаті України Оксана Мотрунчик встановила два рекорди: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкастала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи.Про це розповів тренер спортсменки Олег Хом'як, - пише Суспільне Змагання проходили у столиці Польщі з 23 по 31 травня. Спортсменка виступаючи у ваговій категорії до 47 кг підкорила штангу вагою 110 кг. А у боротьбі за золоту нагороду спроба на 117,5 кг, на жаль, була не зарахована через технічну помилку, каже тренер.Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".У 2025 році на чемпіонаті України Оксана Мотрунчик встановила два рекорди: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.

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