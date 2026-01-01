3 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження підприємець, депутат Волинської обласної ради, співак та шоумен, волинський атовець, активіст та громадський діячта директор веб-студії «Артефакт СТ»Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. Цей день є частиною православного церковного календаря і вшановується вірянами, які згадують життя і жертву цих святих.3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують ескізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед.