3 червня на Волині: гортаючи календар

3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження підприємець Ангеліна Богданович (на фото), депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, співак та шоумен Адам Горбатюк, волинський атовець Юрій Букія, активіст та громадський діяч Олександр Гуч та директор веб-студії «Артефакт СТ» Андрій Сірук.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.

Зичимо усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих перемог.

3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. Цей день є частиною православного церковного календаря і вшановується вірянами, які згадують життя і жертву цих святих.

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують ескізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію: загинули 16 людей
02 червня, 23:16
Волинянка здобула срібло на чемпіонаті світу з жиму лежачи. ФОТО
02 червня, 22:47
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 червня
02 червня, 22:25
Волинська бригада отримала роботизовані комплекси від Латвії. ФОТО, ВІДЕО
02 червня, 22:05
Медіа
відео
1/8