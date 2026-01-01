На Волині та Рівненщині виділили 15 мільйонів на дрова для ветеранів-лісівників

Понад 15 мільйонів гривень на дрова для ветеранів галузі. На таку суму загалом цього року отримали підтримку пенсіонери Поліської філії.Про це повідомили на сторінці Поліського лісового офісу.Колишні працівники підприємства, які мають понад 15 років стажу та опалюють будинки дровами, щороку отримують матеріальну допомогу на придбання палива від підприємства. Цього року сума одноразової виплати становить 8 тисяч гривень.У 2026 році таку підтримку вже надали на понад 15 мільйонів гривень. Минулого року - на майже 17 млн грн.Серед тих, хто отримав допомогу, -. Майже чотири десятиліття він пропрацював у Градівському лісництві Ківерцівського надлісництва, де пройшов шлях від майстра лісу до лісничого. За роки роботи брав участь у відновленні сотень гектарів лісу, а перші дерева висаджував ще школярем.Сьогодні чоловік із гордістю спостерігає, як ростуть ліси, посаджені його руками. А ще - пишається своїми синами. Один із них продовжив лісівничу справу, а нині служить у Збройних силах України. Андрій одразу обрав військовий шлях.«Для людей на пенсії така підтримка дуже важлива. Це не лише допомога на дрова, а й відчуття, що про тебе пам’ятають після багатьох років праці», - говорить Володимир.У ДП «Ліси України» наголошують: підтримка пенсіонерів - це знак поваги до людей, які все життя доглядали, берегли та відновлювали українські ліси.Нагадаємо: в колдоговорі підприємства зазначається, що «компенсація поширюються на пенсіонерів, які звільнились з роботи в зв'язку з виходом на пенсію, працюючи на підприємствах, правонаступником яких є ДП «Ліси України» (пенсіонером підприємства також вважається працівник, який був звільнений за скороченням за два роки до настання пенсійного віку і до настання пенсійного віку перебував на обліку в центрі зайнятості) та безпосередньо на ДП «Ліси України»