Канцтовари для офісу: на що звертати увагу при виборі





Папір: не весь однаковий

Найпоширеніша помилка - брати найдешевший папір А4. Для лазерного принтера потрібен папір щільністю 80 г/м2 з показником білизни від 146 CIE - інакше тонер лягає нерівно і картридж зношується швидше. Для струменевого - щільність від 90 г/м2, інакше папір коробиться від чорнила.



Якщо офіс друкує багато - має сенс купувати папір ящиками по 5 пачок - так виходить дешевше і не треба докуповувати щотижня.



Ручки і маркери

Для щоденного підпису документів добре підходять кулькові ручки з пастою на масляній основі - вони не розмазуються і тримаються на папері навіть при намоканні. Гелеві пишуть м'якше але бояться вологи.



Маркери в офісі потрібні мінімум двох типів: перманентні для маркування і текстові хайлайтери для виділення в документах. Краще тримати невеликий запас - маркери засихають непомітно.



Папки, файли і організація документів

Пластикові файли формату А4 40 мкм - мінімальна товщина для нормальної роботи. Тонші рвуться при частому використанні. Папки-реєстратори варто брати з металевим механізмом - пластикові зламуються після кількох місяців активного користування.



Для поточних документів зручні папки-швидкозшивачі і горизонтальні лотки на стіл. Це не естетика - це реально економить час коли щось терміново потрібно знайти.



Дрібниці про які часто забувають

Скоч, степлер і скоби до нього, діркопробивач, ножиці, клей-карандаш, стікери для нотаток - все це закінчується в найневідповідніший момент. Зручніше закупити одразу з запасом ніж бігти в магазин посеред робочого дня.



Окрема тема це конверти. Якщо офіс ще працює з паперовою кореспонденцією, варто мати під рукою кілька форматів: С4 для документів А4 без складання і С5 для звичайних листів.



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