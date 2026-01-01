Канцтовари для офісу: на що звертати увагу при виборі
Сьогодні, 09:02
Офісна канцелярія - це не та категорія, де довго роздумують. Купили що було під рукою, потім виявилось що папір застряє в принтері, ручки не пишуть з першого разу, а файли розповзаються через місяць. Щоб не повторювати це щоразу, варто один раз розібратись що і як вибирати.
Найпоширеніша помилка - брати найдешевший папір А4. Для лазерного принтера потрібен папір щільністю 80 г/м2 з показником білизни від 146 CIE - інакше тонер лягає нерівно і картридж зношується швидше. Для струменевого - щільність від 90 г/м2, інакше папір коробиться від чорнила.
Якщо офіс друкує багато - має сенс купувати папір ящиками по 5 пачок - так виходить дешевше і не треба докуповувати щотижня.
Для щоденного підпису документів добре підходять кулькові ручки з пастою на масляній основі - вони не розмазуються і тримаються на папері навіть при намоканні. Гелеві пишуть м'якше але бояться вологи.
Маркери в офісі потрібні мінімум двох типів: перманентні для маркування і текстові хайлайтери для виділення в документах. Краще тримати невеликий запас - маркери засихають непомітно.
Пластикові файли формату А4 40 мкм - мінімальна товщина для нормальної роботи. Тонші рвуться при частому використанні. Папки-реєстратори варто брати з металевим механізмом - пластикові зламуються після кількох місяців активного користування.
Для поточних документів зручні папки-швидкозшивачі і горизонтальні лотки на стіл. Це не естетика - це реально економить час коли щось терміново потрібно знайти.
Скоч, степлер і скоби до нього, діркопробивач, ножиці, клей-карандаш, стікери для нотаток - все це закінчується в найневідповідніший момент. Зручніше закупити одразу з запасом ніж бігти в магазин посеред робочого дня.
Окрема тема це конверти. Якщо офіс ще працює з паперовою кореспонденцією, варто мати під рукою кілька форматів: С4 для документів А4 без складання і С5 для звичайних листів.
Хто шукає канцтовари для офісу в Луцьку - магазин Час-Пік на місці, можна прийти і вибрати самостійно. Хто замовляє без поїздки - інтернет-магазин chaspik.ua з доставкою по Україні. Весь офісний асортимент: папір, ручки, папки, витратні матеріали і дрібне приладдя.
Забезпечте свій бізнес надійними інструментами для щоденної роботи без переплат та зайвого клопоту вже сьогодні!
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Папір: не весь однаковий
Найпоширеніша помилка - брати найдешевший папір А4. Для лазерного принтера потрібен папір щільністю 80 г/м2 з показником білизни від 146 CIE - інакше тонер лягає нерівно і картридж зношується швидше. Для струменевого - щільність від 90 г/м2, інакше папір коробиться від чорнила.
Якщо офіс друкує багато - має сенс купувати папір ящиками по 5 пачок - так виходить дешевше і не треба докуповувати щотижня.
Ручки і маркери
Для щоденного підпису документів добре підходять кулькові ручки з пастою на масляній основі - вони не розмазуються і тримаються на папері навіть при намоканні. Гелеві пишуть м'якше але бояться вологи.
Маркери в офісі потрібні мінімум двох типів: перманентні для маркування і текстові хайлайтери для виділення в документах. Краще тримати невеликий запас - маркери засихають непомітно.
Папки, файли і організація документів
Пластикові файли формату А4 40 мкм - мінімальна товщина для нормальної роботи. Тонші рвуться при частому використанні. Папки-реєстратори варто брати з металевим механізмом - пластикові зламуються після кількох місяців активного користування.
Для поточних документів зручні папки-швидкозшивачі і горизонтальні лотки на стіл. Це не естетика - це реально економить час коли щось терміново потрібно знайти.
Дрібниці про які часто забувають
Скоч, степлер і скоби до нього, діркопробивач, ножиці, клей-карандаш, стікери для нотаток - все це закінчується в найневідповідніший момент. Зручніше закупити одразу з запасом ніж бігти в магазин посеред робочого дня.
Окрема тема це конверти. Якщо офіс ще працює з паперовою кореспонденцією, варто мати під рукою кілька форматів: С4 для документів А4 без складання і С5 для звичайних листів.
Хто шукає канцтовари для офісу в Луцьку - магазин Час-Пік на місці, можна прийти і вибрати самостійно. Хто замовляє без поїздки - інтернет-магазин chaspik.ua з доставкою по Україні. Весь офісний асортимент: папір, ручки, папки, витратні матеріали і дрібне приладдя.
Забезпечте свій бізнес надійними інструментами для щоденної роботи без переплат та зайвого клопоту вже сьогодні!
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