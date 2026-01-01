Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Максимчуком

Андрієм Максимчуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Андрій Васильович Максимчук (31.12.1996 року народження) загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.



Чин похорону Героя відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.



О 10.00 тіло Андрія Максимчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Рівненська, 3, а опісля до собору", - йдеться в повідомленні.



Поховають захисника на кладовищі у селі Тростянець.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 24 червня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."Андрій Васильович Максимчук (31.12.1996 року народження) загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.Чин похорону Героя відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.О 10.00 тіло Андрія Максимчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Рівненська, 3, а опісля до собору", - йдеться в повідомленні.Поховають захисника на кладовищі у селі Тростянець.

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