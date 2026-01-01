У Луцьку через спеку у медзакладах зросла кількість пацієнтів з інсультами





У період спекотних днів бригади «швидкої допомоги» не спостерігають сплеску викликів через перегрів чи зневоднення, розповів у коментарі Анатолій Каленюк.



«Ми не фіксуємо зростання кількості виїздів на теплові удари чи випадків зневоднення. Натомість побільшало пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11—12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24», — каже він.



Найчастіше серед пацієнтів — люди старшого віку. Керівник Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук розповідає, що спека також впливає на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які становлять основну частину звернень.



«Ми працюємо з амбулаторними пацієнтами, тому звернення із серцево-судинними захворюваннями є постійно. Але підвищення температури провокує їх загострення», — пояснює він.



Медик додає, що у випадках теплових ударів допомогу надають на місці або викликають екстрені служби, тому такі пацієнти рідко потрапляють до амбулаторій.



Медики наголосили, що хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних «теплових» звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань.



Як пережити спеку без шкоди для здоров’я



уникати перебування на сонці у пікові години (з 12:00 до 17:00);



пити достатньо води;



відмовитися від алкоголю;



носити легкий одяг і головні убори;



за можливості перебувати на вулиці вранці або ввечері.



Якщо людині стало зле, її варто перенести у тінь, дати води, а у разі втрати свідомості — викликати «швидку допомогу» за номером «103».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час червневої хвилі спеки у Луцьку медики фіксують збільшення звернень, пов’язаних із загостренням хронічних та гострих станів. Зокрема, у медзакладах зросла кількість пацієнтів з інсультами.У період спекотних днів бригади «швидкої допомоги» не спостерігають сплеску викликів через перегрів чи зневоднення, розповів у коментарі misto.media медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф«Ми не фіксуємо зростання кількості виїздів на теплові удари чи випадків зневоднення. Натомість побільшало пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Якщо зазвичай це 11—12 випадків на добу, то останнім часом показник сягає 24», — каже він.Найчастіше серед пацієнтів — люди старшого віку. Керівник Центру первинної медичної допомогирозповідає, що спека також впливає на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які становлять основну частину звернень.«Ми працюємо з амбулаторними пацієнтами, тому звернення із серцево-судинними захворюваннями є постійно. Але підвищення температури провокує їх загострення», — пояснює він.Медик додає, що у випадках теплових ударів допомогу надають на місці або викликають екстрені служби, тому такі пацієнти рідко потрапляють до амбулаторій.Медики наголосили, що хвиля спеки у Луцьку не стільки збільшує кількість традиційних «теплових» звернень, скільки погіршує перебіг уже наявних захворювань.уникати перебування на сонці у пікові години (з 12:00 до 17:00);пити достатньо води;відмовитися від алкоголю;носити легкий одяг і головні убори;за можливості перебувати на вулиці вранці або ввечері.Якщо людині стало зле, її варто перенести у тінь, дати води, а у разі втрати свідомості — викликати «швидку допомогу» за номером «103».

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