Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата

Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо двох волинян, які налагодили незаконне виробництво тютюнової сировини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі.

Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору й обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.

Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів.

У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн. Також вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини: камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування.
Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата

Чоловіків обвинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 204 КК України). Крім того, власнику фермерського господарства інкримінують незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата
Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата

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Теги: волиняни, тютюн
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