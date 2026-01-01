Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата
Сьогодні, 16:48
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо двох волинян, які налагодили незаконне виробництво тютюнової сировини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі.
Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору й обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.
Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів.
У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн. Також вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини: камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування.
Чоловіків обвинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 204 КК України). Крім того, власнику фермерського господарства інкримінують незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі.
Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору й обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.
Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів.
У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн. Також вилучено обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення сировини: камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування.
Чоловіків обвинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 204 КК України). Крім того, власнику фермерського господарства інкримінують незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
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